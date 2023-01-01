替代項 - Netcore Cloud

Nosto

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Nosto 使線上品牌能夠在每個裝置上的每個接觸點提供真實、相關和個人化的體驗。作為一個專為易用性而設計的人工智慧驅動的商務體驗平台 (CXP)，Nosto 使品牌能夠建立、推出和優化引人注目的數位體驗，而無需專用的 IT 資源或漫長的實施過程。 100 多個國家的領先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 來發展業務並取悅客戶。 Nosto 透過其位於紐約、洛杉磯、倫敦、考納斯、巴黎、柏林、斯德哥爾摩、薩爾斯堡、雪梨和赫爾辛基的辦事處為客戶提供支援。