替代項 - Netcore Cloud
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Convert.com
convert.com
A/B 測試軟體 Convert.com - 專注於使用 A/B 測試軟體、多變量測試軟體或對比測試軟體進行轉換率最佳化的代理商和電子商務公司的最佳解決方案。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速發展的人工智慧實驗、個人化和功能管理解決方案提供商，可協助企業快速增加收入。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Statsig
statsig.com
從簡單的 A/B 測試到進階實驗，快速成長的公司使用 Statsig 來加速其發展。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
We help businesses increase their online conversions, allowing experimentation without restrictions. With our simple approach and market-leading technology, we enhance digital experiences with an absolute focus on the customer at all times. Our technology was created in 2000, the first testing and t...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon enables brands to enhance their products and digital interactions, providing a unique optimization solution that combines Web Experimentation, Feature Experimentation, and AI-Driven Personalization features within a single, cohesive platform, catering to the experimentation needs of all te...
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Nosto
nosto.com
Nosto 使線上品牌能夠在每個裝置上的每個接觸點提供真實、相關和個人化的體驗。作為一個專為易用性而設計的人工智慧驅動的商務體驗平台 (CXP)，Nosto 使品牌能夠建立、推出和優化引人注目的數位體驗，而無需專用的 IT 資源或漫長的實施過程。 100 多個國家的領先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 來發展業務並取悅客戶。 Nosto 透過其位於紐約、洛杉磯、倫敦、考納斯、巴黎、柏林、斯德哥爾摩、薩爾斯堡、雪梨和赫爾辛基的辦事處為客戶提供支援。
Upflowy
upflowy.com
拖放工具可提高轉換率。建立一個流程來建立和優化您的表單、測驗、調查、入職流程等。
Eppo
geteppo.com
Eppo 執行值得信賴的資料倉儲本機 A/B 測試。世界一流的統計嚴謹性、特徵管理和實驗報告 - 全部集中在一個工具中。
Yieldify
yieldify.com
從現場受眾釋放更多收入。 Yieldify 是一個面向全球品牌的現場個人化平台。從瀏覽到結帳，透過客製化的現場內容吸引客戶，並提高績效。
Landingi
landingi.com
面向數據驅動的數位行銷人員的無程式碼登陸頁面平台。 Landingi 可讓您透過微轉換追蹤來設計、發布和優化數位行銷資產，以實現更高的轉換率。
Intellimize
intellimize.com
在每個接觸點推動 1:1 個人化。 透過動態網站優化，讓每一筆行銷資金都發揮作用。