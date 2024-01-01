替代項 - Neat
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity 是一家美國公司，提供基於雲端的薪資和人力資本管理軟體。自 1997 年成立以來，其總部一直位於伊利諾州。
Paycom
paycom.com
Paycom 為大型和小型企業提供線上薪資服務和人力資源軟體解決方案，以管理從招聘到退休的整個就業生命週期。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
Rippling
rippling.com
Rippling 將薪資、福利、人力資源、IT 等整合在一起，因此您可以在一個地方管理所有員工的營運（從入職到離職）。
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. 是一家為中小型企業提供人力資源、薪資和福利外包服務的美國供應商。該公司總部位於紐約州羅徹斯特，擁有 100 多個辦事處，為美國和歐洲約 67 萬名薪資客戶提供服務。 2019年，Paychex在《財星》500強最大企業排行榜上排名第700名（以收入計算），該公司2020財年的營收預計將超過41億美元。
Mercury
mercury.com
用於建立您的公司的完整財務堆疊。利用 FDIC 承保的銀行帳戶、金融卡和三鍵支付流程進行擴充。
Zoho Expense
zoho.com
費用報告，簡單的方法。 Zoho Expense 是線上費用報告軟體，專為全球企業量身定制，可自動建立費用報告、簡化批准並快速報銷。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
Qonto
qonto.com
中小企業和自由工作者的新銀行。 Qonto 提供功能齊全的企業帳戶和簡化的會計流程。
Pleo
pleo.io
業務費用解決方案可協助您的員工完成更多工作。加入數千家信任 Pleo 的公司，讓工作支付變得更輕鬆
Ramp
ramp.com
成長更多。減少浪費。從頭開始建立的企業公司卡可以為您的公司節省資金：發行無限量的卡片並透過我們的高級儲蓄報告和所有商品 1.5% 的現金回饋消除超支。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。Bill.com Connect 是美國註冊會計師協會(AICPA) 的技術子公司。Bill.com Connect 是一個白標端到端支付自...
Bonsai
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200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Dext
dext.com
Dext 透過更好的數據和洞察力，讓會計師和您所建議的企業變得更有效率、更有利潤和強大。
Rydoo
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Rydoo 是一個一體化的旅行和費用平台。預訂商務旅行並即時提交或批准費用報銷。立即取得免費演示！
BQE Core
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Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk 是一家向企業銷售服務的旅遊管理公司。它透過自動化支出限額和差旅政策，為企業提供差旅和費用管理服務。該公司總部位於倫敦、巴塞隆納、柏林，已透過六輪融資籌集了 1.34 億美元。
Navan
navan.com
TripActions 受到近 4,000 家全球企業的信賴，可協助管理企業差旅和費用，以保護出差員工、控製成本並節省資金
Tipalti
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Tipalti 提供智慧應付帳款，提升現代商業水準。讓我們透過完全自動化的端到端解決方案為您的業務帶來規模、效率和關注。
Moon Invoice
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將時間轉化為利潤。即時了解預算、追蹤和計費您最重要的資產——時間。
Coupa
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Coupa Software 是一個全球業務支出管理 (BSM) 技術平台。該公司總部位於加州聖馬刁，在歐洲、拉丁美洲和亞太地區設有辦事處。該公司幫助大公司了解並控制其組織內花費的資金和資源。他們負責開拓商業支出管理類別，該領域的主要競爭對手包括 Tradeshift、Ariba、Tipalti 和 Ivalua, Inc.。 該公司由 Dave Stephens 和 Noah Eisner 於 2006 年創立。 Stephens 和 Eisner 先前曾在 Oracle（企業採購應用程式）工作。 Rob Bernshteyn 在 SuccessFactors, Inc. 擔任全球產品行銷...
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使用 Spendesk 平息公司支出的混亂 - Spendesk 是現代財務團隊的一體化支出管理平台。
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輕鬆追蹤線上時間表，簡化專案管理，並掌握估算、發票和其中的每個細節。 FunctionFox 專為創意團隊的工作方式而設計。易於設定、使用直覺並受到世界各地創意專業人士的信賴。
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