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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Naver Works：Naver Works是Naver創建的商務協作工具，在一個手機中提供郵件、日曆、地址簿、駕駛、待辦事項、調查和公告板等工作所需的各種功能，以商務信使為中心app 、PC web、PC app，這是一個提供的一體化服務。在獲得世界最高級別安全技術認證的‘Naver Works’工作時，您是安全的，您的隱私也被安全隔離！使用「Naver Works」行動應用程序，隨時隨地與同事快速輕鬆地溝通並方便地處理工作。如果您對該服務有任何疑問，請聯絡「Naver Works 客戶中心」：1544-5876。 納弗作品

網站： worksmobile.com

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