替代項 - Nasdaq
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客戶為中心的產品管理平台。加速創新，創造可增加收入並提高生產力的產品。
Boardable
boardable.com
減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。
airfocus
airfocus.com
airfocus 提供現代化的模組化專案管理平台。它為團隊提供了一個完整的解決方案來管理和傳達他們的策略、確定工作的優先順序並解決正確的問題。 Airfocus 的設計充分考慮了靈活性，讓您可以快速自訂平台以滿足您的需求，而不會中斷團隊的工作方式。
Powernoodle
powernoodle.com
協作公平，變得簡單。 Powernoodle 的協作和促進軟體可協助您非同步構思、共同做出決策並傳達行動計劃。創造一種更具包容性的合作方式，引導您的團隊採取行動。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Loomio
loomio.org
厭倦了無限的電子郵件鍊和冗長的會議，這些會議似乎永遠無法達成集體決策或結果？您需要 Loomio：一個協作平台，可以改變團隊決策、討論想法和線上協作的方式。 Loomio 是人們共同討論和做出決策的安全場所，它將討論論壇與決策支援和促進工具相結合，幫助您的團隊取得明確的成果。
Adam.ai
adam.ai
一體化會議管理。 adam.ai 是一款智慧一體式會議管理平台，可在會議之前、期間和之後捕捉、管理和共享知識，將內容轉化為有價值的資產，並推動成功的業務成果。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard 是一款董事會管理軟體，可降低複雜性，使董事會和領導團隊能夠更聰明地工作、更快地行動並取得更多成果。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套線上工具和流程，可協助個人和團體進行決策、確定優先順序、物有所值分析以及了解利害關係人的偏好。 1000minds 基於 PAPRIKA 演算法，用於多標準決策 (MCDM) 和聯合分析（或選擇建模）。我們的聯合調查使您能夠與任意數量的參與者（可能是 1000 個）一起運行聯合分析（選擇建模或離散選擇實驗）！發現人們在做出涉及權衡的選擇時最重要的事情。 * 利害關係人遵循哪些標準，例如公民在做決定時會考慮什麼？ * 新產品設計的哪些屬性對消費者來說最重要？ * 它們的權重（部分效用）是多少，代表它們的相對重要性？ 1000minds 因...
Admincontrol
admincontrol.com
為董事會、管理層和主要利害關係人提供安全高效的資訊、討論和流程存取的軟體。我們為董事會、管理團隊以及法律與財務顧問等決策者提供智慧、安全的數位協作平台。北歐市場領先的董事會入口網站和數據室提供者。 Admincontrol 隸屬於 Visma，是 Visma 集團中最成功的公司之一。我們的總部位於挪威，在英國、丹麥、瑞典、芬蘭和荷蘭設有當地辦事處。我們統計有近 100 名員工。認證和合規性：SOC 2 ISO 27001:2013 G-Cloud GDPR 儲存在挪威的資料中心。 90 000 個用戶。
Runway Financial
runway.com
您不討厭的金融平台。 Runway 是一種現代且直觀的方式，可為團隊中的每個人建模、規劃和協調您的業務。
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop 是首選的企業決策智慧平台，可推動整個商業組織更好、更快地做出決策。決策是公司最有價值的資產。我們的系統透過灌輸有效的決策流程、改善協作和記錄決策以從結果中學習並推動卓越績效，幫助團隊做出最佳決策。
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper 的綜合實體平台可讓您管理關鍵資料、建立詳細的組織結構圖並監控整個組織的歸檔/合規性要求。透過存取即時資訊、自訂資料欄位、透過通知管理截止日期（例如提交日期）等，您可以利用全面的監督並促進整個實體的內部協調。此外，EntityKeeper 的企業服務無需手動管理實體備案，例如組成、註冊、年度報告等。
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack 幫助特許學校董事會取得卓越的成果。我們是唯一為特許學校治理而建構的線上治理管理平台。 BoardOnTrack 會員資格提供專家指導（無需按小時諮詢費），並可訪問專為特許學校的獨特需求而構建的唯一直觀、易於使用、一體化的線上董事會管理平台。透過 TransACT 的 BoardOnTrack，您可以輕鬆： - 衡量董事會績效 - 招募董事會成員 - 提高董事會目標和責任 - 有效評估特許學校執行長 - 輕鬆遵守公開會議法 - 舉辦更好的董事會會議
Board Management
boardmanagement.com
準備好讓您的董事會更上一層樓了嗎？利用我們的董事會會議和管理軟體幫助董事會成員合作並完成更多工作
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一個針對董事會、高階主管和團隊的治理會議管理解決方案。 Beenote 是簡單、易用且有效率的工具。從會議流程的開始到結束，Beenote 透過規劃、召開和跟進（任務、決策）會議來幫助團隊組織有效的會議。借助 Beenote，您可以在協作模式下快速規劃議程，並且透過 Microsoft 365 或 Google 集成，您的會議將完全集成到您的日曆中。與 Microsoft Teams 整合還可讓您充分利用其視訊會議工具的全部功能，並使用 Beenote 記錄遠端會議。在會議期間，您可以即時記錄協作筆記。您還可以在會議中記錄決策和分配任務，並在一次會議到下一次會議之間或在儀表...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
自 2001 年以來，成千上萬的滿意客戶一致認為 MyBoardPacket 安全、簡單且易於使用。一款線上董事會會議管理工具，提供文件管理、線上投票、線上討論等功能。 MyBoardPacket.com 使您能夠部署一個董事會門戶，該門戶非常靈活，也可以用作外部或內部網路解決方案。
Knowa
knowa.co
人工智慧驅動的治理，連結董事會治理所需的一切。透過 Knowa 的即插即用治理平台，您的董事會能夠面向未來，在一個安全且多功能的生態系統中提供人工智慧支援的知識發現、會議和協作。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
讓擁有相同目標的人一起合作。簡化整個公司的流程，或放棄組織架構圖。並非所有事情都可以計劃，因此請允許自己隨時適應情況並仍然一起協作。
Diskus
letsdiskus.com
Diskus 是一種董事會和會議管理解決方案，可協助董事、委員會和領導團隊更好地準備、參與和協調協作和決策過程。其董事會入口網站使公司秘書和管理人員能夠比以往更輕鬆地管理會議、制定議程和分發材料。您還可以將會議記錄轉化為行動並密切監控其進度。
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace 是一款幫助公寓、HOA 和非營利組織的董事會和經理實現董事會管理自動化和簡化的解決方案。
Hippoly
hippoly.com
Hippoly 是一個流暢、安全的協作平台，專為雲端建置並為決策者打造。我們主要的使用者群體是組織的董事會，但管理團隊、顧問委員會和股東團體也使用 Hippoly，他們需要一種簡單、安全的方式來溝通和分享資訊。
BoardShape
boardshape.com
舉辦更好的董事會或委員會會議。立即透過 BoardShape 塑造您的董事會或委員會。 BoardShape 面向新創公司，是一款軟體即服務產品，它提供足夠的功能和功能來幫助您的新創公司更好地召開董事會會議，而不會妨礙他們。簡單的議程建構器可讓您快速建立可與團隊共用的動態議程。不再有具有多個附件的電子郵件，所有內容都與討論點相關。議程可以與您的團隊分享，並與所有與會者同步呈現，使會議中的每個人都在同一頁上。評論、問題和討論可以與討論點一起添加，然後用於產生會議紀要。產生與議程項目相關的民意調查和行動項目，並在後續會議中跟進這些項目。使用 BoardShape 將所有內容集中在一個地方並進行組織...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud 是透過諮詢委員會連接專業人士和公司的領先平台。我們的一體化平台允許公司和團隊招募、建立和營運一個由全球領先專業人士組成的顧問委員會。各級專業人士都可以立即加入在我們平台上運作的顧問委員會，將董事會工作添加到他們的簡歷中，並獲得作為董事會成員帶來的專業福利。公司可以獲得遠端諮詢委員會的見解和好處，可以在我們的專有平台上輕鬆地在一個地方進行所有管理。 AdvisoryCloud 成立於 2012 年，是一家私人公司，總部位於加州馬林縣，曾多次榮獲 Inc. 雜誌成長最快的私人公司之一等獎項。