Napkin AI 是一款文件編輯器，可協助使用者透過視覺輔助工具和說故事元素建立引人入勝的文件。其人工智慧功能使用戶能夠輕鬆地將圖標、圖畫、圖表和圖表添加到其內容中，而無需設計技能。 它還提供基於上下文的視覺建議，並透過允許輕鬆共享已建立的文件來促進協作。該工具提供了一個獨特的功能，用戶可以錄製與其內容一致的短視頻，從而輕鬆講述故事和表達想法。 影片會自動製作動畫，使其更具吸引力，無需進一步編輯。編輯過程本身也得到了簡化，允許用戶輕鬆刪除不必要的填充詞和噪音。 Napkin AI 被宣傳為視覺副駕駛，這表明它是用戶將想法變為現實的支援工具。 其用戶友好的介面和直覺的功能使其可供各種專業水平的用戶使用。總體而言，Napkin AI 是任何希望提高文件、演示或故事講述的參與度和視覺吸引力的人的推薦工具。

網站： napkin.ai

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