替代項 - N.Rich
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在您的日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。...
LeadAngel
leadangel.com
早起的鳥兒有機會獲得銷售。立即過濾、配對潛在客戶並將其路由至合適的銷售人員。達成更多交易。 LeadAngel 是一個 B2B 潛在客戶管理平台，包括潛在客戶配對和路由。快速、可靠且可自訂的操作可與 Salesforce CRM 等搭配使用。可用於路由和匹配潛在客戶的 API。 LeadAngel 協助企業、組織和企業改善銷售流程，更快完成更多交易。該軟體提供潛在客戶路由、潛在客戶匹配、模糊匹配、潛在客戶重複資料刪除、基於帳戶的行銷策略和詳細報告。匹配是非常可自訂的並且非常快。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 讓您快速大規模建立情境內容體驗。透過提供相關內容來更好地與潛在客戶建立聯繫，從而更快地達成交易。內容是每項上市行動的支柱。如果您想脫穎而出並與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係，您需要透過在正確的時間提供正確的內容來提供個人化的體驗。體驗管理 - 集中和組織來自不同來源的內容，以在幾分鐘內個性化目的地。內容集中和管理是個人化的關鍵。 Uberflip 是一個集中和組織所有內容的單一平台。 Uberflip 與第三方內容平台集成，因此您可以輕鬆匯入、管理和標記您的資產。從那裡，您的行銷、銷售和客戶成功團隊可以輕鬆存取批准的內容，並可以透過無程式碼拖放體驗開始為每個行銷活動和...
Mutiny
mutinyhq.com
大多數行銷團隊無法在突破目標客戶方面發揮有意義的作用，因為有效的 1:1 行銷策略無法擴展，而擴展也不起作用。 Mutiny 透過人工智慧驅動的個人化體驗、1:1 微型網站和帳戶智能，幫助 B2B 公司從目標帳戶中獲得管道和收入。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠個性化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Owler
owler.com
Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openpri...