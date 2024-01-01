MyShell 是一個由人工智慧驅動的聊天平台，可讓使用者創建和自訂自己的虛擬助理或機器人。該平台提供多種聊天工具，例如固定聊天和按類型過濾，包括工具、娛樂和教育，以增強用戶體驗。 MyShell 的機器人工作室可讓使用者建立和自訂自己的虛擬助理或機器人，提供適合其特定需求的個人化聊天體驗。 該平台支援多種語言，包括英語和日語，並與流行的訊息應用程式 Telegram 整合。用戶可以登入並註冊該平台來存取其他功能，例如增加對話的耐力。 MyShell 利用人工智慧技術提供智慧對話體驗並增強使用者參與度。總體而言，MyShell 提供了一個可自訂的智慧聊天平台，使用戶能夠創建和自訂自己的虛擬助理或機器人。 借助各種可用的聊天工具和過濾器，用戶可以改善他們的聊天體驗以滿足他們的特定需求。該平台與 Telegram 的整合以及對多種語言的支援使其可供更廣泛的用戶群使用，其人工智慧技術確保了智慧且引人入勝的對話體驗。

網站： myshell.ai

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