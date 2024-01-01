myReach 是一款由人工智慧驅動的工具，可作為個人知識中心，旨在管理、組織和搜尋用戶保存的資訊。它取代了透過搜尋不同的桌面資料夾、Google 雲端硬碟、電子郵件或電話來尋找文件、筆記、聯絡人和網站的需要。 用戶可以輕鬆地將所有重要資料保存並儲存在一個地方。此外，該工具還提供了人工智慧助理來回答問題，使用戶更容易檢索資訊。 該工具的神經網路旨在從所有已保存項目的內容中提取和學習訊息，並以用戶可以輕鬆找到的方式組織它們。 在AI助理的幫助下，使用者可以透過搜尋特定關鍵字來尋找訊息，類似於詢問個人助理。 myReach 還支援允許使用者連接、建構和上下文化資料的關係和屬性。 使用者可以將資訊分組為主題、添加標籤，並像心智圖一樣將他們的想法連結起來。這有助於用戶更快地查找資訊並輕鬆檢索。 myReach 對於學生、專業人士以及任何處理大量資料並需要快速有效地檢索資訊的人非常有用。該工具的人工智慧功能可以更輕鬆地管理知識、節省時間並提高生產力。

網站： myreach.io

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