Musico 是一款專門從事音樂創作的生成式人工智慧軟體引擎。該系統融合了傳統和現代機器學習演算法來產生多樣化、無版權的音樂。 其生成方法透過提供可以即時調整其上下文的自適應聲音來支援音樂創作者的製作過程。 Musico 產生的音樂從半輔助到全自動創作，為專業音樂家和非音樂家提供解決方案。 Musico 也帶來了人工智慧輔助作曲等創新，能夠產生無限的旋律、節拍和和聲，從而回應創作者的輸入。 一款名為「Impro」的應用程式允許音樂家和表演者透過手勢直觀地控制 Musico 來即時生成音樂。其引擎可以即時映射並響應各種控制訊號，提供無限的交互可能性。 此外，Musico 正在積極探索音樂與敘事之間的關係，為故事講述者、遊戲開發者和跨媒體專業人士開發下一代配樂插件。

網站： musi-co.com

免責聲明：WebCatalog 與 Musico 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。