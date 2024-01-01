Musicfy 是一款由人工智慧驅動的工具，允許用戶在短短幾秒鐘內為自己喜歡的歌曲創建自己的翻唱。該工具提供了一個音樂庫，其中包含來自 Ariana Grande、Eminem 和 Drake 等眾多藝術家的流行歌曲。 用戶可以從可用的歌曲中進行選擇，並透過添加人工智慧來創建他們的混音版或翻唱版。該工具的主頁有一個介面，展示可用的歌曲以及用戶創建的相同歌曲的人工智慧翻唱。 音樂愛好者可以使用此功能來發現和聆聽其他人創作的 AI 翻唱作品。 Musicfy使用的AI技術並未公開披露，但它旨在產生模仿自然人聲的高品質聲音。 他們可以選擇想要創作的歌曲的長度、頻率和每分鐘節拍，添加人聲，然後讓人工智慧完成剩下的工作。然後，生成的AI 翻唱作品可以在社交媒體和其他平台上與其他人分享。是一個有用的工具。

網站： musicfy.lol

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