MSG91 是領先的雲端通訊平台，為美國企業提供一套安全、強大的通訊 API，用於簡訊、電子郵件、語音和身分驗證服務。有關 MSG91 及其產品的一些關鍵細節： * 溝通管道：MSG91 提供功能齊全的 API，使企業能夠透過各種溝通管道（包括簡訊、電子郵件、WhatsApp 和語音）與全球客戶聯繫和互動。 * 通訊解決方案：該平台提供一系列通訊解決方案，例如聯絡中心平台、基於事件的自動化、客戶細分以及透過一次性密碼（OTP）進行即時安全驗證。 * 可靠性和安全性：MSG91 以其提供安全可靠的雲端通訊平台而自豪，該平台具有雙重認證和行業標準加密協定等功能，可保護敏感資料。 * 集成和可擴展性：該平台旨在輕鬆地與現有業務系統和應用程式集成，從而允許無縫合併MSG91的通訊功能。它還提供可擴展的解決方案，以滿足從新創公司到大型企業的各種規模的企業需求。 * 客戶成功：MSG91 在為企業提供成功的客戶參與和溝通策略方面擁有良好的記錄，Milkbasket、Unacademy 和 Ixigo 等客戶的案例研究證明了這一點。

網站： msg91.com

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