替代項 - Mowico
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 電子商務購物車快速且易於使用！為 WordPress、Drupal、Facebook 等設定免費線上商店！開始使用 Ecwid 在線銷售。
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
BuildFire
buildfire.com
適用於 iOS 和 Android 的最強大的應用程式製作工具 BuildFire 功能強大且易於使用的行動應用程式產生器可讓您以極少的時間和成本創建適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式。 簡單直覺的應用程式建構器 - 無需編碼 使用我們的開發者 SDK 建立自訂功能 14 天免費建置。無需信用卡
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
Builder.ai
builder.ai
輕鬆開發您的行動應用程式。人工智慧可以讓您在我們屢獲殊榮的平台上更快、更經濟地開發應用程式。看看它怎麼運作。
nandbox
nandbox.com
nandbox 應用程式建構器是市場上唯一的本機應用程式建構器。 nandbox 一直致力於提供市場上最先進的應用程式建構器，只需單擊按鈕即可安裝數百個功能。無需任何編碼背景即可建立 Android 和 iOS 本機應用程式。加入超過12,000 名滿意的客戶，從免費且專業設計的模板中進行選擇，並透過14 天的試用期試用nandbox 應用程式產生器，所有這些都無需在開發上花費一美元，也不需要任何編碼經驗。
JMango360
jmango360.com
我們幫助電子商務公司實現行動成長。我們提供原生應用程式、應用程式行銷和客製化應用程式開發。人們 90% 的「行動時間」都花在應用程式上。這改變了客戶看待行動購物的方式。他們想要快速、流暢且令人驚嘆的行動體驗。僅透過行動網站，您無法為他們提供這種體驗。因此，請在幾週內將 JMango360 的原生購物應用程式與您現有的網路商店整合。
Tapcart
tapcart.com
Tapcart 將 Shopify 網站變成漂亮的行動應用程式。只需點擊幾下，您就可以建立具有不同產品網格和搜尋功能的自訂應用程式。使用您自己的一組觸發器和訊息向您的客戶發送推播通知。
Shopney
shopney.co
Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳行動應用程式建立器。透過其簡單的拖放設計編輯器，您可以將 Shopify 商店轉換為 iOS 和 Android 行動應用程式。它具有獨特的功能，例如主題選項和應用程式內聊天。因此，您可以確保您的行動應用程式符合品牌並推動更多銷售。 Shopney 與流行的 Shopify 應用程式集成，將您網站的整個電子商務功能引入您的行動應用程式。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一個綜合性的人工智慧驅動的行動商務平台，它使線上商店能夠使用完全原生的行動應用程式來擴大行動收入、提高轉換率並提高保留率。我們相信利用人工智慧、機器學習、語音報告等尖端技術實現整個行動商務的自動化。
Builderfly
builderfly.com
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