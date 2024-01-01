Movmi

Movmi

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： movmi.co

使用 WebCatalog Desktop 上「Movmi」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Movmi 是一款免費的人體動作捕捉軟體，可讓 3D 動畫師在不使用套裝或硬體的情況下創建 3D 動畫。它是一款基於人工智慧的動作捕捉工具，可從 2D 媒體資料（影像、影片）中捕捉人形動作，並在雲端運行整個捕捉過程，無需客戶使用高階裝置。 它支援從任何相機（從智慧型手機到專業相機）透過任何生活方式場景進行媒體拍攝。該工具支援多人和不同骨架的場景，包括 Huma Meta-Rig、人體裝備和基本人體裝備。 Movmi Store 是免費的全紋理角色集合，3D 動作開發人員可以在他們的專案中使用它們。它探索了許多姿勢和動作的全身角色動畫庫。 Movmi 的目標是開發電腦視覺技術，專注於根據 2D 媒體內容估計人體 3D 運動。輸出的 FBX 檔案可在任何 3D 環境中使用，為動畫師和動作開發人員節省時間。 對於不同的會員資格，用戶可以選擇不同的功能，從搜尋廣告到完整的捕獲功能。總體而言，Movmi 為捕捉人體動作提供了革命性的解決方案，使 3D 動畫師更輕鬆地創建高品質動畫。

網站： movmi.co

免責聲明：WebCatalog 與 Movmi 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

DEEPMOTION

DEEPMOTION

deepmotion.com

Plask

Plask

plask.ai

LeiaPix AI

LeiaPix AI

leiapix.com

Previewed

Previewed

previewed.app

HumanPal

HumanPal

humanpal.io

Move.ai

Move.ai

move.ai

Metareal

Metareal

metareal.com

Common Sense Machines

Common Sense Machines

csm.ai

Coub

Coub

coub.com

Getfloorplan

Getfloorplan

getfloorplan.com

LottieFiles

LottieFiles

lottiefiles.com

Onirix

Onirix

onirix.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog, Inc.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策