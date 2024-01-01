Movmi 是一款免費的人體動作捕捉軟體，可讓 3D 動畫師在不使用套裝或硬體的情況下創建 3D 動畫。它是一款基於人工智慧的動作捕捉工具，可從 2D 媒體資料（影像、影片）中捕捉人形動作，並在雲端運行整個捕捉過程，無需客戶使用高階裝置。 它支援從任何相機（從智慧型手機到專業相機）透過任何生活方式場景進行媒體拍攝。該工具支援多人和不同骨架的場景，包括 Huma Meta-Rig、人體裝備和基本人體裝備。 Movmi Store 是免費的全紋理角色集合，3D 動作開發人員可以在他們的專案中使用它們。它探索了許多姿勢和動作的全身角色動畫庫。 Movmi 的目標是開發電腦視覺技術，專注於根據 2D 媒體內容估計人體 3D 運動。輸出的 FBX 檔案可在任何 3D 環境中使用，為動畫師和動作開發人員節省時間。 對於不同的會員資格，用戶可以選擇不同的功能，從搜尋廣告到完整的捕獲功能。總體而言，Movmi 為捕捉人體動作提供了革命性的解決方案，使 3D 動畫師更輕鬆地創建高品質動畫。

網站： movmi.co

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