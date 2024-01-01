Motionlab 平台是面向機構和品牌的終極技術，可讓您建立個人化視訊通訊。 Motionlab 讓您的電子郵件、信紙和應用程式訊息更加強大。透過個人化影片分發的各種可能性，您將始終發揮與客戶互動的最大潛力。 Motionlab 平台的個人化影片可以輕鬆整合。新增至您最喜愛的電子郵件平台、SMS/MMS 解決方案或自訂應用程式。使用 Motionlab Player，將影片的託管和串流交給我們。 Motionlab Player 易於整合。由於與最常用的網路解決方案的各種集成，您可以將其整合到您的登陸頁面中。我們的播放器將始終為特定觀眾播放正確的影片。透過 CTA 按鈕讓您的客戶與他們的影片互動。充分發揮影片製作潛力。借助 Motionlab Template Creator AE 擴展，您的影片可以使用數百種效果。影片藝術家使用 Motionlab Template Creator AE Extension 創建動態影片模板，使他們能夠將數據和創意資產組合成數千個獨特的個人化影片。個性化屬性由資料管理員預先設定。得益於此，視頻藝術家可以專注於視頻編輯和動態模板準備。個人化影片獲得了驚人的影片完成率、參與度和點擊率。透過綜合統計來衡量這些指標和許多其他指標。 Motionlab 平台還可讓您使用每位客戶獨有的 CTA 按鈕

目錄 : Business 視訊電子郵件軟體

網站： motionlab.io

免責聲明：WebCatalog 與 Motionlab 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。