替代項 - Mondu
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 與您最喜歡的所有商店完全整合。像往常一樣購物，然後在結帳時選擇 Afterpay 作為付款方式。首次客戶完成快速註冊，老客戶只需登入即可。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Affirm
affirm.com
按照您自己的步調付款。當您使用 Affirm 購買時，您始終確切地知道您將欠什麼以及何時完成付款。沒有任何隱藏費用，甚至沒有滯納金。
Zip
zip.co
分 4 期付款，並在接受 Visa、Apple Pay 和 Google 的任何地方在線上或實體店購物。購物更聰明！
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 讓購物者能夠立即購買，並在 6 週內進行 4 次免息付款！提高您的轉換率、AOV 和客戶滿意度。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即購買並透過 Laybuy 付款方式支付超過 6 週的免利息分期付款。每天都會添加新品牌，所以請回來查看！
Tamara
tamara.co
購物應該充滿樂趣，沒有壓力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一種支付手段，不是靠想像；結帳時選擇 Tamara，將您的帳單分為免利息付款
Zilch
zilch.com
現在購買，稍後使用 Zilch 付款。在任何地方在線購物，並在 6 週內分 4 期付款。
Laybuy Merchant
laybuy.com
無限成長， 一個平台。 我們如何為商家工作。 為您的客戶提供更簡單的付款方式。請他們以 6 週無息分期付款的方式付款，同時立即收到您的付款。較低的價格點意味著較短的付款週期，進而為您的品牌帶來回頭客。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以輕鬆提供簡單的付款計劃、訂閱等，同時內建的自動化功能可以減少您的繁忙工作。無需程式碼或技術知識。只需連接您的 Stripe 帳戶，一分鐘內即可開始。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 讓您為客戶提供客製化、靈活的付款計劃，以便立即開始付款。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度領先的一鍵結帳網絡，旨在讓支付變得隱形，讓金錢變得聰明。它致力於支付領域數位轉型的簡化和民主化。 作為印度最重要的消費者體驗平台，Simpl 的使命是幫助商家與客戶建立信任關係，一次完成一筆交易。 Simpl 在全印度擁有超過 26,000 家可用商家和數百萬值得信賴的用戶，希望為印度打造包容性的數位支付體驗，增強並培養商家與其客戶之間的信任。 Simpl 為電商轉換提供全端解決方案。它使商家能夠為客戶提供一鍵結帳、買家保護和稍後付款的設施，讓他們在網上購物時感到安全和值得信賴。透過 Simpl，商家可以為消費者提供簡單、安全、直覺的使用者體驗。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一體化 B2B 企業銷售結帳和融資平台，透過簡化結帳流程並消除付款期限延遲，簡化銷售代表完成交易和買家付款的方式。