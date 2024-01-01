Mojo Helpdesk

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Mojo Helpdesk 讓客戶服務和 IT 支援變得輕鬆。集中請求、分配、自動化、追蹤進度並更快地完成更多工作。 Mojo Helpdesk 是使用電子表格和電子郵件管理請求的最佳替代方案，它將所有請求置於功能強大但簡單的票證追蹤系統中。透過自助服務知識庫減少傳入請求，透過分配和標記票證使事情井井有條，並利用自動化來提高效率。 Mojo Helpdesk 擁有超過 250 萬滿意用戶，是 IT 專業人員、客戶服務經理和代理商的首選。供中小型企業、學校和教育機構、醫療保健組織、政府機構等使用。只需幾分鐘即可開始使用，連接到您公司或組織的 Google Workspace，然後開始管理請求、建立知識庫文章、管理資產、設定 SLA 基準、追蹤和報告。
目錄:
Business
幫助台軟體

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