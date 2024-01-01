替代項 - mmhmm OOO

DeepHow

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DeepHow 是第一個用於技能行業知識獲取和培訓的人工智慧解決方案。它本質上是一個視訊平台和捕捉應用程序，允許組織在智慧型裝置上捕捉他們的流程，透過雲端上傳到平台，然後利用人工智慧對影片進行分段、轉錄和翻譯成適合他們的步驟和相關語言。員工可以隨時存取視頻，從而使他們能夠透過公司的專有流程更快地入職並更有效地提高技能。基於文字的 SOP 等傳統學習方法無法有效更新，如今的普通員工寧願轉向視訊來學習新技能。他們可以直接在螢幕上觀看專家的表演，並自己模仿專家的專業知識。創建影片內容並不一定很困難，也不需要專業影片製作團隊和昂貴設備的支援。透過 DeepHow 的 AI 支援視訊培訓平台，讓您的生產...