替代項 - MioDatos
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
面向消費品牌公司透過通路進行銷售的創新線上行銷解決方案—將強勢品牌、獨立經銷商和消費者連結在一起。 JGSullivan Interactive 最初成立於 1955 年，當時名為 JGSullivan Advertising，如今，JGSullivan Interactive 的願景是利用 21 世紀的工具變革本地行銷。
Vartopia
vartopia.com
Vartopia 認為，與供應商的合作關係有兩個面向。雖然大多數 PRM 關注的是通路技術堆疊中面向合作夥伴的一面。 Vartopia 不僅建立了業界領先的合作夥伴門戶，還建立了其應用程式以在您的 CRM 中無縫運作。 Vartopia 的解決方案有助於管理交易註冊、潛在客戶共享、合作夥伴付款、兩層分銷、通路分析、合作夥伴支援和認證！ Vartopia 受到當今領先技術供應商的信賴，並被全球超過 500,000 個合作夥伴使用，是唯一能夠提供合作夥伴市場體驗的解決方案，具有獨特且個性化的合作夥伴視角。
Marvia
getmarvia.com
Marvia 是一個基於 SaaS 的本地行銷自動化平台。該軟體簡化了分散式行銷的各個方面，使組織能夠集中控制其行銷材料，同時在本地進行客製化和發布。使用 Marvia 輕鬆組織、客製化和分發您的行銷內容並最大化結果。 Marvia 提供全面的一站式解決方案，使組織能夠在整個網路中無縫地組織、客製化和分發品牌材料。 Marvia 配備了一系列強大的功能，包括數位資產管理 (DAM) 系統、動態範本、行銷商店和最近推出的 Template Studio，簡化了重複性任務，並為品牌節省了大量時間和成本。 Marvia 是 90 多個國家眾多知名品牌的首選，例如 Domino's Pizza、K...
xAmplify
xamplify.com
xAmplify 是一個專為簡單性而設計的通路行銷自動化平台，可協助您吸引合作夥伴、產生合作夥伴主導的銷售線索並使您的合作夥伴能夠達成交易。它適用於通路成熟度的任何階段。 憑藉數十年的經驗，xAmplify 的設計充分考慮了您的合作夥伴的需求。他們一直在原地踏步，牢記自己的問題和挑戰。他們建立了一個平台來自動執行您的合作夥伴必須執行的行銷任務，例如發起活動和品牌內容。
Channext
channext.com
透過 Channext 的合作夥伴成功平台將更多合作夥伴轉化為收入。透過一個平台擴展您的合作夥伴支援、行銷和銷售活動。了解 Channext 如何幫助您： * 細分和管理您的合作夥伴，以實現大規模的成功管理。 * 增加合作夥伴行銷參與和需求產生。 * 管理合作夥伴銷售管道並與您的 CRM 整合。 * 衡量每一次參與，以 360 度洞察您的合作關係。
Vibe.co
vibe.co
Vibe 讓任何行銷人員、任何品牌、任何規模的人在 5 分鐘內在電視上做廣告。在 500 多個電視頻道和串流媒體應用程式上輕鬆投放電視廣告活動。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，可為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
SproutLoud
sproutloud.com
透過通路行銷自動化 一個平台可滿足您所有分散式行銷需求
Relevize
relevize.com
最大化您的通路銷售收入。 通路銷售對於持續成長至關重要。為您的合作夥伴自動化需求產生流程，以有效地產生潛在客戶、管道和收入。
Impartner
impartner.com
Impartner 提供業界最強大的基於 SaaS 的合作夥伴關係管理和行銷自動化平台 (MAP) 解決方案。
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix 在單一平台上提供 PRM 軟體、銷售支援軟體、行銷自動化軟體和通路支援。