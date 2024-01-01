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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Minerva 是一種幫助建立和傳播綜合文件的工具。 Minerva 使用人工智慧驅動的內容創建，實現流程自動化，包括但不限於使用者指南、產品影片和演練。 它具有用於自訂的工具集，並允許用戶在不同格式之間無縫轉換。 Minerva 還提供以任何語言進行創作以及使用客戶的聲音進行「敘述」的功能，以獲得更個人化和引人入勝的體驗。 借助瀏覽器擴充功能的便利性，Minerva 允許您建立指南，而無需大量下載或安裝。該工具的一大亮點是其人工智慧驅動的語音旁白，似乎可以用您選擇的任何語言使用您的聲音。 為了團隊的利益，該工具簡化了產品演示的製作和傳播過程，從而節省了時間、精力和可能的資源。 Minerva 還提供多種共享選項，例如圖像、PDF 和影片的下載。此外，使用者可以將指南可見性設定為私有，確保安全傳播，同時保持共享指南的可存取性。

網站： minervaknows.com

免責聲明：WebCatalog 與 Minerva 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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