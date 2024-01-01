Mindreader 是一款人工智慧工具，旨在幫助企業提升客戶管理和溝通技巧。它利用了亞洲領先銀行、保險和房地產公司教授的人工智慧分析技術。 透過使用客戶的個人資料圖片或數位痕跡（例如社交媒體貼文和聊天訊息），Mindreader 分析語言學和外觀來預測他們的心理類型，分為四個類別：騎士、探險家、治療師和巫師。該工具為各種溝通場景（從方法到異議處理）提供個人化的見解和建議。 它可以幫助用戶根據個性特徵、偏好和溝通方式了解與客戶互動的最佳方式。 Mindreader 的目標是透過發現和適應每個客戶的個人資料來加強溝通並消除障礙。客戶的評價強調了使用 Mindreader 的好處，例如更有效地完成交易、了解客戶的語言和偏好以及節省展示訊息的時間和精力。 該工具也被各種媒體報導。使用 Mindreader 的企業可以透過設計能引起客戶共鳴並吸引他們潛意識的簡報來最大程度地減少衝突、提高員工保留率並節省時間。 該工具將相貌和語言學提煉成增強溝通的實用工具。如需更多資訊和常見問題解答，使用者可以造訪 Mindreader 網站或直接聯絡團隊。

網站： themindreader.ai

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