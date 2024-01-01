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從任何文件中提取任何資料點 Mindee 是第一個完全水平且以開發人員為中心的文件理解平台。我們幫助全球的開發人員和產品團隊在文件處理方面建立最直觀、最高效的使用者體驗。使用 Mindee，您將能夠： - 使用我們的 1 秒響應時間同步 API 構建神奇的用戶體驗 - 利用最新的計算機視覺深度學習模型使您的產品脫穎而出 - 隨處擴展。我們與語言完全無關，不依賴模板- 通過將用戶從手動數據輸入中解放出來，節省他們的時間和麻煩- 借助我們所有主要語言的客戶端庫和乾淨的文檔，可以輕鬆地在您的路線圖中立即整合- 睡個好覺了解一切都發生在可擴展且安全的基礎設施上，完全符合 GDPR - 利用我們開源軟體工具箱中的所有內容擴展樂趣 - 相信賬單。無安裝費、無平台費、無維護費。你唯一的 KPI 是你的銷售量？我們的也是！我們非常自豪能夠成為從金融服務、物流或醫療保健到建築、保險和政府等許多垂直領域成長最快的軟體產品之一。遍布各大洲的整個團隊期待收到您和您的用例的來信，以盡我們所能為您提供協助。
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