Microwire.news
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Microwire.news」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Microwire.news（又稱 microwire.info）是一個內容推廣和放大平台，用於相關行業的新聞、事件、簡短的產品和服務評論、評論和分析。涵蓋的行業包括網路安全、人工智慧、機器人和工業自動化、工業安全和安保、高保真（hifi）音訊、多媒體、AR/VR、智慧型裝置（智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、穿戴式裝置等） 、影音設備（攝影） 、攝影、直播、醫療保健等）。在這裡閱讀、收聽和查看社論、音訊和視訊內容。它在 2015 年 RAGAN PR Daily Awards 中獲得了榮譽獎。
網站： microwire.news
免責聲明：WebCatalog 與 Microwire.news 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。