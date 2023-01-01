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Microwire.news（又稱 microwire.info）是一個內容推廣和放大平台，用於相關行業的新聞、事件、簡短的產品和服務評論、評論和分析。涵蓋的行業包括網路安全、人工智慧、機器人和工業自動化、工業安全和安保、高保真（hifi）音訊、多媒體、AR/VR、智慧型裝置（智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、穿戴式裝置等） 、影音設備（攝影） 、攝影、直播、醫療保健等）。在這裡閱讀、收聽和查看社論、音訊和視訊內容。它在 2015 年 RAGAN PR Daily Awards 中獲得了榮譽獎。

網站： microwire.news

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