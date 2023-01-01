替代項 - Metadata
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Mutiny
mutinyhq.com
將您的網站變成您的第一收入管道。 95% 的網路訪客不會在您的通用網站上進行轉換。 Mutiny 可以輕鬆地在您的網站上定位和轉換更多 B2B 買家，無需程式碼網路個人化。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。”
HG Insights
hginsights.com
我們提供一流的 IT 支出、技術安裝和合約智能，幫助銷售、行銷和策略團隊更快地增加收入...
WASK
wask.co
WASK 是一款數位行銷工具，可讓您透過智慧功能在一個地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 廣告。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Red Flag Alert
redflagalert.com
透過我們的 B2B 資料、合規性和信用風險平台，全面的情報可推動您的公司發展，同時保護您免受財務風險
LoneScale
lonescale.com
利用意圖數據和銷售觸發因素，產生更多合格的管道並完成更多交易。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客戶生命週期每個階段的摩擦，幫助行銷人員提供更好的客戶體驗並加速收入。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。我們創新且強大的平台為業務聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro 是ABM SaaS，可協助公司透過基於客戶的行銷流程向企業和目標客戶進行銷售，該流程具有個性化的每個接觸點以及所有劇本和範本庫... 顯示更多您可以衡量和編排的電子劇本，以縮短複雜的銷售時間循環。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld 透過熱情的介紹提供更快的接觸目標潛在客戶的機會，幫助公司增加收入並降低客戶獲取成本。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鳥兒有機會獲得銷售。立即過濾、配對潛在客戶並將其路由至合適的銷售人員。達成更多交易。 LeadAngel 是一個 B2B 潛在客戶管理平台，包括潛在客戶配對和路由。快速、可靠且可自訂的操作可與 Salesforce CRM 等配合使用。可用於路由和匹配潛在客戶的 API。 LeadAngel 協助企業、組織和企業改善銷售流程，更快完成更多交易。該軟體提供潛在客戶路由、潛在客戶匹配、模糊匹配、潛在客戶重複資料刪除、基於帳戶的行銷策略和詳細報告。匹配是非常可自訂的並且非常快。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼來存取高品質的聯絡人資料。我們的客戶至上方法、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。...
Advertaze
advertaze.com
想像一下為您的每個目標帳戶創建一個獨特的個人化廣告。現在想像一下，在只有該帳戶的購買團隊才能看到的位置顯示該廣告。 Advertaze 使用微受眾定位，將基於帳戶的個人化廣告顯示在正確帳戶的正確人員面前。對於在購買過程中沒有發言權的人來說，不會再浪費印象。了解更多信息，請訪問 advertaze.com
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 讓您可以透過電子郵件、電話和社群媒體管道輕鬆接觸數百萬家公司和專業人士，幫助您的公司更快成長。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent 可讓您即時驗證潛在客戶、豐富買家資料、運行電子郵件和通話工作流程以及更快完成交易 - 所有這些都透過一個介面進行。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 預測創收行動並確定其優先順序。利用 MadKudu 的收入自動化智慧引擎加速收入並提高投資報酬率。
RelPro
relpro.com
RelPro 的業務開發解決方案可客製化、適應性強，並與您的工作流程集成，為您節省寶貴的時間、加速成長計畫並交付成果。
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard 提供了一個生成式 AI 數位銷售助理平台，透過跨媒體類型的高度個人化銷售內容，使銷售代表更加自信、更加成功。
Owler
owler.com
Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個客戶的關鍵業務洞察 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是不是該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦...
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。