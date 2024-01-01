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自 2001 年以來，Messangi 一直在全球數十億台設備上將公司與其客戶聯繫起來。我們的多功能且可靠的平台是由業內的一些頂級工程師內部建構的。為了推動我們的營運，我們在 7 個國家擁有世界一流的團隊，願意加倍努力滿足客戶的需求。 如今，頂級行動營運商、全球銀行和零售商依靠 Messangi 來解決客戶溝通和參與挑戰。我們的簡訊、電子郵件、應用程式、行動錢包和語音助理解決方案不斷革新公司與客戶的互動方式，使溝通比以往任何時候都更加輕鬆、高效和便捷。 Messangi 的雲端通訊平台即服務可以進行客製化和塑造，以創建最合適的解決方案。透過多種管道的結合，以更有效的方式接觸和吸引客戶。
目錄:
Business
聊天機器人軟體

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