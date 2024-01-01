替代項 - Mentessa
edX
edx.org
造訪來自全球 140 個領先機構的 2000 個免費線上課程。獲得新技能並獲得結業證書。今天加入。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是領先的線上學習平台，可協助組織提高學習者的參與度並培養他們當前和未來所需的技能。該圖書館擁有由 Lynda.com 的現實世界專家教授的 16,000 多門課程，並且每週新增 50 多門新課程，始終提供最熱門的商業、技術和創意內容。 LinkedIn Learning 借鑒 6 億多 LinkedIn 會員的見解，也提供個人化推薦，將學習者與最相關的線上學習資源連結起來。欲了解更多信息，請訪問 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
360Learning
360learning.com
360Learning 是用於協作學習的 LMS。我們透過將公司的專家轉變為員工、客戶和合作夥伴成長的支持者，幫助公司從內部提陞技能。
BetterUp
betterup.com
推動人才成果以轉變業務成果。 透過唯一一個將輔導、科學和人工智慧驅動的體驗結合在一起的平台，用不確定性換取信心，以建立您的組織抵禦任何風暴所需的敏捷性、彈性和適應性。
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天嗎？ Degreed 透過單一、流暢的技能發展經驗將學習和職業發展與商業機會聯繫起來，因此您的組織和員工隨時準備好清除下一個重大障礙。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一個導師平台，將創辦人、行銷人員、成長從業者和產品專業人士與來自不同行業的經驗豐富的導師聯繫起來。只需每月支付固定費用，用戶就可以參加無限的一對一課程，大多數導師無需額外付費即可提供他們的專業知識。該平台專注於單次會話參與，允許用戶為他們的特定挑戰選擇最佳導師。 GrowthMentor 擁有近 1,000 名經過審核的導師，涵蓋 34 個技能領域，包括行銷、產品管理和團隊建設，提供量身定制的實用建議，幫助用戶解決問題並提升他們的職業生涯。其他功能包括支援的 Slack 社群和人工智慧配對引擎，以簡化導師選擇。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 為組織和企業提供品牌可自訂線上指導計畫。我們先進且周到的指導技術與個人化的專案管理、諮詢和支援相結合，打造出成功的指導解決方案。
Eduflow
eduflow.com
Eduflow 是一個多功能的協作學習平台，非常適合企業培訓和高等教育。憑藉其現代、直覺的介面，您將能夠運行社交、協作學習體驗，吸引學習者並提高知識保留率。 Eduflow 可以作為您的 LMS，也可以與您現有的 LMS 整合。
BrainStorm
brainstorminc.com
為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用...
Torch
torch.io
Torch 是一個人才發展平台，可以釋放人員、團隊和組織的潛力。透過 Torch，您可以提供包容性、全面性和有影響力的輔導和指導計劃，推動您的員工和組織取得成功。領先品牌利用 Torch 來培養員工、培養更強大的領導者和管理者，並提高業務績效。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一個數位輔導平台，專為教練、顧問、治療師和培訓師等服務專業人士而設計。透過 Simply.Coach，您可以： 1. 數位化您的營運 節省高達 30% 的行政工作時間！ 2. 提升客戶體驗：透過高效協作、客戶工作區等3. 發展您的業務：透過可擴展的客戶管理工具幫助您完成更多工作受歡迎的功能包括： - 日程安排- 記筆記- 數位工具（調查和表格） - 教練匹配*新！ * - 輔導計劃*新！ * - 目標設定和進度追蹤 - 資源共享 - 發票和收款等等！服務專業人員使用 Simply.Coach 來運作： 1. 1:1 和團體顧客互動 2. 輔導計畫 3. 他們的業務....
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我們的使命是提高員工的技能，創造更好的工作場所，並盡我們的一份力量來建立一個更富有同情心和能力的未來。我們每天透過我們的創新平台、一流的內容和無與倫比的策略支援來支持組織的學習和發展需求，從而實現這些目標。借助 BizLibrary 提供支援的 L&D，員工能夠掌握目前工作所需的技能，並準備好迎接明天的新挑戰。
Go1
go1.com
Go1 是一家全球內容聚合商，擁有世界上最多樣化的專業發展課程和培訓庫。只需一次訂閱，L&D 領導者就可以利用來自 250 多家行業領先內容提供商的人工智慧增強發現和管理工具，在正確的時間向正確的員工提供正確的內容。我們與 70 多個領先的學習平台和工作場所應用程式集成，使您的團隊能夠透過現有解決方案利用 Go1。
OpenSesame
opensesame.com
我們幫助培養世界上最俱生產力和最受尊敬的勞動力。憑藉來自世界頂級出版商的最全面的電子學習課程目錄，我們將在每一步為您提供幫助，從查找課程、將它們映射到您的核心能力、將它們與您的LMS 同步，到提高利用率和改進您的L&D 計劃。您不僅可以靈活地從 OpenSesame 獲得多種購買選項，而且您會發現使用和管理電子學習課程非常簡單。我們精心策劃的目錄包括數千門課程，涵蓋商業技能、合規性、安全、技術、認證和行業特定主題。一些關鍵主題領域包括：業務技能- 溝通- 管理- 領導力- 專案管理- 客戶服務合規性- 人力資源合規性- 工作場所和性騷擾- 隱私- HIPAA - GDPR 領導力和管理- 輔導...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一個遊戲化、TikTok 風格的電子學習平台，受到 80 多個國家數千個團隊的喜愛。我們透過人工智慧驅動的微學習，根據每個使用者的角色、職能和願望進行個人化定制，幫助員工在幾分鐘內培養所需的硬技能、軟技能和生活技能。內容豐富的 15,000 多個微課程庫涵蓋了關鍵行業主題和 200 多種硬技能、軟技能和生活技能，可打造一支擁有您所需的所有才能和專業知識的全面發展的員工隊伍。我們的小課程由 150 多名行業專家、教授、大學和領先公司精心策劃和講授。從倫敦商學院、Ahrefs、Gong、Terminus 等數百所院校學習關鍵技能。有多種語言和學習方式可供選擇。我們的參與度是傳統電子學...
Qooper
qooper.io
Qooper 輔導和學習軟體透過輔導計劃設計模板、匹配、追蹤、培訓、指導、報告解決方案以及強大的集成，幫助公司大規模運行輔導和學習計劃。 Qooper 為Google、美國空軍、默克、美國航空、赫爾曼米勒、康乃爾大學、Subaru、芭芭拉布希基金會等數百家頂級客戶提供服務，在員工發展計畫方面成為新的領導者。
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球領先的人才發展平台，使組織能夠為全體員工（無論部門和資歷級別）創建個人化、可衡量和可擴展的輔導計劃。透過這樣做，組織能夠獲得多種好處，包括提高員工敬業度、提高生產力水準、提高工作績效和提高留任率。 CoachHub 的全球教練庫由來自六大洲 70 個國家的 3,500 多名經過認證的商業教練組成，提供 60 多種語言的輔導課程，為 500 多名客戶提供服務。我們的計畫基於我們的教練實驗室的先進研發，由喬納森·帕斯莫爾教授和我們的科學委員會領導。 CoachHub 得到了領先的科技投資者的支持，包括Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Pa...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款指導軟體，用於建立和管理有效的指導計劃。 Mentornity 是一個可自訂的解決方案，可用於員工指導、社區指導、反向指導、校友網路指導和企業家指導。 Mentornity 管理入口網站具有匹配、入職、報告、大量郵件和追蹤功能。 Mentornity 導師-學員入口網站具有日程安排、日曆同步、會議記錄、回饋、私訊和視訊通話等功能。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基於網路的尖端軟體套件，徹底改變了敏捷性和組織清晰度。它不僅僅是另一個工具，而是對未來工作的一瞥。體驗敏捷軟體的強大功能，該軟體專為當代人員、專案和會議管理而精心打造。透過 GlassFrog 平台，每位員工都可以掌握世界級管理人員的技能。我們的人工智慧顧問根據您公司的背景、政策和目標量身定制，提供寶貴的指導。我們透過以下方式為組織賦能： 明確角色和責任：GlassFrog 允許組織定義和記錄角色、責任和領域，明確誰負責什麼以及誰做出哪些決策。視覺化組織結構：GlassFrog 提供了組織圈和角色的視覺化表示，讓您可以輕鬆理解組織不同部分之間的層級結構和關係。促進協作...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並追蹤員工進度。其直覺的課程建立器簡化了內容創建，預建課程庫可提供您的員工所需的培訓和技能提升。 https://auzmor.com/
Howspace
howspace.com
Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支援員工在個人和職業方面的成長和適應人類狀況的獨特領域。我們透過福利輔導、領導力發展、銷售績效和指導來滿足全體員工的需求，採取全面的方法來實現專業卓越。
Insala
insala.com
透過 Insala 的全面指導解決方案為參與者提供支援並推動可衡量的成果。在您需要的地方獲得支援 - 我們的解決方案包括諮詢、培訓和指導軟體。我們擁有 25 年以上與多個產業客戶合作的經驗。受到美國銀行、法國興業銀行、開放大學、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等機構的信賴。透過專為滿足您組織的獨特需求而量身定制的解決方案，利用您的指導計劃的力量。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一種下一代學習解決方案，它將團體培訓、個人隨選輔導和數位微學習集中在一個平台上，為員工提供體驗個人轉型和在工作中蓬勃發展所需的技能。接觸勇敢的經過審查的專業教練網絡可以促進福祉和發展，從而提高員工和組織的績效。當領先的組織向員工提供 Bravely 服務時，他們會擴大人員團隊和經理提供的支持，並在不斷發展的工作世界中轉變他們的文化。我們經過嚴格審查的輔導員和教練的全球網絡提供由領先的工作場所學習專家設計的內容，這些內容不僅得到最新研究的支持，而且還得到數十萬次輔導課程的專有見解的支持。我們很自豪能夠為 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界級組織的員工...