Memorable AI

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Memorable Ad 是一款由人工智慧驅動的工具，可協助行銷人員製作高影響力的廣告。它使用 Creative IntelligenceSuite 技術來優化廣告以實現行銷 KPI，而不僅僅是照片級真實感。 使用者可以根據自己的描述產生廣告，也可以使用廣告提示指南來獲得創意。該工具還具有助推器功能，允許用戶從範例廣告中進行選擇。 最後，該工具提供廣告效果的預測，例如回憶潛力、情境注意力、參與潛力和獨特性。 所有廣告均以高品質製作，並提供 8k 或 4k 解析度選項。 Memorable Ad Maker 是希望透過尖端 AI 行銷技術最大限度地提高創意效果和投資回報率的行銷人員的完美解決方案。

網站： memorable.io

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