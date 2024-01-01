Melody ML 是一款人工智慧工具，利用機器學習輕鬆分離音軌。透過這個工具，使用者可以自動分離人聲並產生主幹來重新混音歌曲。 它為用戶創建帳戶和訪問各種功能提供了一個方便的平台。 Melody ML 讓使用者可以使用機器學習來分離音樂曲目，例如人聲、鼓、貝斯和其他樂器。 該工具提供了有關其使用的模型的信息，包括 Demucs Extra 和 VR 的定製版本，這些模型旨在保持音頻質量，尤其是更高的頻率。 它還提到標準模型是用 Deezer 的 Spleeter 建造的。使用者可以上傳MP3、WAV、FLAC和OGG/VORBIS格式的歌曲，只要檔案大小不超過100MB。 它澄清了上傳太長或格式錯誤的歌曲可能會導致錯誤。 Melody ML 最初提供兩首免費歌曲，之後每首歌收費 0.50 美元。 用戶可以將積分添加到他們的帳戶以上傳更多歌曲，並提供不同的套餐選項可供結帳。可以透過 Visa/金融卡或 PayPal 付款。 該工具不使用第三方追蹤/分析來維護用戶隱私，並明確聲明它不擁有、共享或獲取上傳歌曲的作者權利。 它確實使用 cookie，但不會分享使用者的電子郵件或發送垃圾郵件。用戶對其上傳的版權和法律負責，處理後的文件可供下載一個月。 Melody ML 由 ZonkoSoft 創作。

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