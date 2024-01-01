替代項 - MeetingHand

Booked it

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我們的故事始於 Licklist，它成立於 2015 年，是一個夜生活行業聚集在一起的社區。到 2020 年，我們擁有 60 萬名用戶，年總銷售額 600 萬英鎊，列出了 6,000 個夜生活場所。我們的 Licklist 品牌比以往任何時候都更強大。但我們想加強我們的服務。 2019 年，我們開始為休閒、旅行和酒店業的企業對企業市場提供預訂管理軟體。 2020 年，事情真正火爆起來，當時我們利用移動點餐和餐桌預訂等技術幫助數百個場所做好了在封鎖後重新開放的準備。我們為幫助小型企業過渡到新的工作方式而感到自豪，使他們不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。現在，我們有超過 600 家企業使用 Book...