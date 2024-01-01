Medgic

Medgic

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： medgic.co

使用 WebCatalog Desktop 上「Medgic」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Medgic 是一個實用的人工智慧平台，為使用者提供掃描、分析和檢測皮膚疾病的能力。它允許用戶利用人工智慧技術來診斷與皮膚相關的問題。 這個三步驟流程的設計非常人性化，使用者只需掃描感興趣的皮膚區域，提交進行人工智慧分析，並接收檢測結果。 Medgic 不僅是一個工具，也是一個方便、快速的初步診斷的管道，可用於早期檢測或指導醫療保健專業人員的諮詢。 它可以作為基於網路的應用程式進行訪問，也可以從谷歌和華為的應用程式商店下載，以滿足不同用戶的需求。該平台支援英語、西班牙語、法語、各種中國方言、印尼語、越南語、日語、葡萄牙語、印地語、孟加拉語等多種語言，適合全球使用。 請注意，雖然 Medgic 提供了皮膚問題分析的有用資源，但它並不能取代專業的醫療建議。對於任何嚴重問題或確認，應諮詢醫療專業人員。

網站： medgic.co

免責聲明：WebCatalog 與 Medgic 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Buoy

Buoy

buoyhealth.com

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

Healthians

Healthians

healthians.com

Finiite

Finiite

finiite.com

Raaga

Raaga

raaga.com

CaliberAI

CaliberAI

caliberai.net

Epocrates

Epocrates

epocrates.com

Facet

Facet

facet.thirtymadison.com

DW

DW

dw.com

Hindi Typing

Hindi Typing

hindityping.info

Citadela

Citadela

ait-themes.club

Guiding Tech

Guiding Tech

guidingtech.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog, Inc.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策