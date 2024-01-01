Medgic 是一個實用的人工智慧平台，為使用者提供掃描、分析和檢測皮膚疾病的能力。它允許用戶利用人工智慧技術來診斷與皮膚相關的問題。 這個三步驟流程的設計非常人性化，使用者只需掃描感興趣的皮膚區域，提交進行人工智慧分析，並接收檢測結果。 Medgic 不僅是一個工具，也是一個方便、快速的初步診斷的管道，可用於早期檢測或指導醫療保健專業人員的諮詢。 它可以作為基於網路的應用程式進行訪問，也可以從谷歌和華為的應用程式商店下載，以滿足不同用戶的需求。該平台支援英語、西班牙語、法語、各種中國方言、印尼語、越南語、日語、葡萄牙語、印地語、孟加拉語等多種語言，適合全球使用。 請注意，雖然 Medgic 提供了皮膚問題分析的有用資源，但它並不能取代專業的醫療建議。對於任何嚴重問題或確認，應諮詢醫療專業人員。

網站： medgic.co

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