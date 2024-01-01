替代項 - MarketDial

Ermes

ermes.ai

ERMES是一個綜合數據+媒體平台。其目標是利用數據和人工智慧讓所有公司（無論大小）的廣告變得簡單、準確且有利可圖。 ERMES 平台包括： - 超過 2.95 億個確定性消費者檔案（240MM 美國/55MM 法國），擁有超過 380 個細分受眾群，包括用於建立自訂定位的行為和購買意圖標準。 - 自助式CRM 豐富模組，可幫助您更好地了解自己的潛在客戶和客戶- 營銷活動啟動模組，使您能夠創建和激活媒體計劃，從而根據您的受眾和預算最大限度地提高績效- 廣告創建模組，使您能夠快速、輕鬆地輕鬆創建適用於所有媒體的廣告格式 - 效果分析模組使您能夠一目了然地了解結果並進行相應優化。 ERMES 擁有...