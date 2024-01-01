Maps GPT

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MapsGPT 是一款由人工智慧驅動的工具，專注於根據使用者的偏好和搜尋條目產生具有固定位置的自訂地圖。它使用 OpenAI 和 Proxi 提供的技術在幾秒鐘內產生這些互動式地圖。 該工具涵蓋了廣泛的興趣和地點，幫助用戶探索不同的環境，從跳蚤市場或約會地點等特定興趣點到北美各地的地理位置。 使用者還可以為特定興趣產生地圖，例如華盛頓特區的秘密社團、舊金山浪漫的日出觀賞地點，甚至是波特蘭藏有稀有物品的神秘獨立書店。 此外，MapsGPT 也是一個有用的旅行規劃工具，提供「區域附近的地點」、「歷史瀏覽器」和「Vibe 搜尋」等功能來客製化您的旅行體驗。 值得注意的是，在產生地圖後，MapsGPT 為使用者提供了地圖的可編輯副本。使用者可以登入重新訪問以前製作的地圖，這對於經常旅行的人或研究人員來說是一個很有價值的功能。 值得一提的是，MapsGPT 在嚴格獲取數據的同時，強調其地圖是根據現有數據匯總的，建議在計劃任何活動或旅行之前驗證位置的詳細資訊。

網站： mapsgpt.com

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