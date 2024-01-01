在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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芒果動畫是一家致力於開發易用但功能強大的軟體的科技公司，包括動畫製作器、白板動畫製作器、人物動畫製作器和商業影片製作器。無需編程，每個人都可以使用 Mango Animate 的任何軟體為所有行業（如教育、商業、技術等）製作精彩的影片。值得一提的是，Mango Animate的所有軟體都附帶終身免費版本，讓所有用戶都可以免費開始他們的影片之旅。

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