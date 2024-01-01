Mamo Pay

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我們是一家總部位於阿聯酋杜拜的金融科技公司，是第一家受到杜拜金融服務管理局 (“DFSA”)🇦🇪 全面監管的金融科技公司，由兩名前 Google 員工創立。 Mamo Pay for Business 是中小企業（僅限阿聯酋）的全端支付平台。無論您是中小企業、家庭企業還是自由工作者，都可以向客戶發送付款連結並立即獲得付款。登入您的專用儀表板，根據您的需求建立和管理盡可能多的付款連結、產生二維碼付款、自動開立發票、請求電子商務 API 整合或向所有供應商付款。在 Mamo，我們重視客戶的隱私和安全。安全設計是 Mamo 的一種方法，透過持續測試、身份驗證保護措施以及遵守最佳編程實踐和行業標準，使我們的系統沒有漏洞，讓您高枕無憂。要了解更多信息，請訪問 www.mamobusiness.com
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