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在Makebot，我們的使命是「吸引、教育和賦權未來的創造者」並建立一個利用機器人、人工智慧和物聯網來培育和應用創造力的國家。 我們為當前的「z 世代」受眾提供新時代的學習體驗，讓他們學習並創造偉大的事物。 Makebot 專注於每個孩子的創新，為他們提供新時代 DIY 機器人套件、人工智慧程式設計和物聯網感測器。 Makebot 也與學校和教育專家合作，提供包含 STEAM 期刊和應用程式的新時代課程，幫助學生應用 STEAM 技能解決日常生活問題。 Makebot 提供多年期 STEAM 認證計劃，從 6 歲以上的學生開始，提供技能發展、分析學習和應用。 我們是一群多元化的思想家和實幹家，是一支由非傳統思想組成的團隊，由熱情和價值觀驅動。我們挑戰極限，共同珍惜成功，在工作上成就偉大事業。 Makebot 總部位於印度孟買。作為 Globalspace Technologies 集團（BSE：GSTL）的一部分，Makebot 在消費者和機構領域提供服務，其唯一目標是讓客戶滿意。

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