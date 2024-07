替代項 - MailVideo

Bonjoro

bonjoro.com

Bonjoro lets you send personal videos to new leads and customers, to stand out, build trust, and make more sales. Bonjoro 連接到您現有的CRM 或電子郵件行銷工具,讓您可以大規模發送快速且引人入勝的視頻,以:轉化更多潛在客戶、預訂更多演示、歡迎新用戶,並在整個客戶旅程中建立客户喜爱度和忠诚度。 Come and join over 50,000 other businesses winning customer superfans with video!