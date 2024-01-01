替代項 - Mailosaur
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
Qase
qase.io
用於手動和自動測試的單一工作區。開發和品質保證團隊的測試管理系統有助於提高軟體測試工作。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和行動應用程式持續測試雲端。存取網頁瀏覽器、行動模擬器、模擬器和真實的行動裝置。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
直接在瀏覽器中為您的網站或應用程式建立或記錄自動化測試。連續運行它們以捕獲錯誤和回歸。無需編碼。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Browserling
browserling.com
線上跨瀏覽器測試。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端對端測試工具。 結合機器人流程自動化、AI/ML 和自然語言編程，提供無與倫比的創作體驗，同時將測試維護減少到接近零。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
TestProject
testproject.io
所有人免費測試自動化。社區供電。 TestProject 是一個免費的端到端測試自動化平台，用於 Web、行動和 API 測試，由排名第一的測試自動化社群提供支援。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台結合了無程式碼測試自動化和專業 QA，可協助您發布高品質的軟體。
Parcel
parcel.io
電子郵件編碼平台。 使用專為電子郵件設計的開發平台進行編碼、預覽和協作。 Parcel 是品牌和代理商編碼高品質電子郵件的方式。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款適用於高效能網站和應用程式的雲端混合負載測試解決方案。對網站進行負載測試以尋找瓶頸、提高穩定性並優化使用者體驗。
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid 是領先的電子郵件預部署清單，也是電子郵件行銷工作流程的可設定部分，從可訪問性檢查到電子郵件預覽。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代行動應用程式和跨瀏覽器測試雲 透過我們的下一代提供無與倫比的數位體驗 AI驅動的測試雲平台。確保在所有裝置和瀏覽器上提供卓越的使用者體驗。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。