Mail.tm 是一項免費、安全、即時的臨時電子郵件服務，允許使用者建立一次性電子郵件地址，無需任何承諾或個人資訊。 Mail.tm 的主要特點： * 安全性：電子郵件地址受隨機產生的密碼保護，提供安全屏障，防止未經授權的存取和潛在的違規行為。 * 即時設定：使用者可以立即建立臨時電子郵件地址，而無需浪費時間在註冊、填寫表格或解決驗證碼上。 * 快速傳遞：該服務針對最大訊息傳遞速度進行了最佳化，確保無縫和及時的通訊。 * 隱私：臨時郵件允許用戶進行通信，而不會將其個人電子郵件地址暴露給垃圾郵件、機器人或網路釣魚嘗試等潛在威脅。 * 無承諾：使用臨時電子郵件地址無需承擔任何長期義務或風險。當使用者不再需要該位址時，可以簡單地丟棄該位址。 * 附加功能：Mail.tm 提供一個 API，用於將臨時電子郵件服務整合到其他應用程式中，並為使用者提供隱私管理器和常見問題解答部分。

網站： mail.tm

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