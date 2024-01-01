Mail.tm

Mail.tm

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： mail.tm

使用 WebCatalog Desktop 上「Mail.tm」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Mail.tm 是一項免費、安全、即時的臨時電子郵件服務，允許使用者建立一次性電子郵件地址，無需任何承諾或個人資訊。 Mail.tm 的主要特點： * 安全性：電子郵件地址受隨機產生的密碼保護，提供安全屏障，防止未經授權的存取和潛在的違規行為。 * 即時設定：使用者可以立即建立臨時電子郵件地址，而無需浪費時間在註冊、填寫表格或解決驗證碼上。 * 快速傳遞：該服務針對最大訊息傳遞速度進行了最佳化，確保無縫和及時的通訊。 * 隱私：臨時郵件允許用戶進行通信，而不會將其個人電子郵件地址暴露給垃圾郵件、機器人或網路釣魚嘗試等潛在威脅。 * 無承諾：使用臨時電子郵件地址無需承擔任何長期義務或風險。當使用者不再需要該位址時，可以簡單地丟棄該位址。 * 附加功能：Mail.tm 提供一個 API，用於將臨時電子郵件服務整合到其他應用程式中，並為使用者提供隱私管理器和常見問題解答部分。

網站： mail.tm

免責聲明：WebCatalog 與 Mail.tm 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Mail.gw

Mail.gw

mail.gw

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Have I Been Pwned?

Have I Been Pwned?

haveibeenpwned.com

smailpro

smailpro

smailpro.com

Teleport

Teleport

goteleport.com

mailboxlayer

mailboxlayer

mailboxlayer.com

Turbosmtp

Turbosmtp

serversmtp.com

MTarget

MTarget

mtarget.co

Threema Work

Threema Work

threema.ch

Posteo

Posteo

posteo.de

Proton Mail

Proton Mail

proton.me

Ferret

Ferret

ferret.ai

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog, Inc.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策