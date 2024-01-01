Maigon AI 是一款最先進的合約審查人工智慧工具，旨在節省人工合約審查所需的數千小時。它整合了深度學習技術，以確保最大的準確性和效率。 它由擁有大量資料處理協議 (DPA) 和其他類型合約（例如隱私權政策、保密協議 (NDA) 和產品供應協議）的大型企業客戶使用。 Maigon AI 提供特定於文件的合約審查模組和與合約類型無關的 API。它可以從資料控制者、資料處理者、組織和資料主體的角度審查合約。 對於 DPA，它提供即時合規報告，其中包含提取的條款、概念、術語、突出的風險和合規建議。對於隱私權政策，它提供即時合規報告以及提取的條款和建議。 對於 NDA，它提供包含合規見解和提取條款的即時報告。對於產品供應協議，它提供包含見解和提取條款的即時報告。

網站： maigon.io

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