Magic Studio

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Photobooth 使用您自己的照片來訓練代表您外觀的自訂 AI 模型，然後可以產生各種 AI 建模風格的頭像和個人資料圖片。 Photo Booth 可以建立的個人資料圖片的品質直接取決於您上傳的圖片。你應該嘗試在你的臉上、眼睛上有盡可能多的不同視角，從不同的角度觀察它們。每張照片都應該告訴 Photo Booth 有關您的外觀和特徵的更多新資訊。每張圖片中不變的東西（眼鏡、臉部毛髮）將會強化，並在個人資料圖片中完美呈現。更改背景將幫助您突出顯示照片中不變的臉部和特徵。上傳圖片並預先選擇樣式後，模型可能需要 30 分鐘到 2 小時的時間進行訓練。訓練完成後，您的個人資料圖片將使用新訓練的模型產生。產生您的個人資料圖片後，您將收到電子郵件或推播通知，具體取決於您開始流程的位置。您可以下載個人資料圖片並在各種社交媒體上展示它們！
目錄:
Photography & Graphics
動畫軟體

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