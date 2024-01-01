Magic Slides

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MagicSlides 是一款 Google Slide 插件，它使用 AI 快速輕鬆地從任何文字片段建立簡報幻燈片。它會自動總結文字並從中建立投影片，讓使用者可以根據自己的需求自訂簡報。 只需不到兩到三秒，使用者就可以準備好專業的簡報。 MagicSlides 可免費使用，無需信用卡詳細資料。它還提供可自訂的模板，可用於快速建立簡報。 此外，用戶可以提供額外的文字以獲得更個性化的演示。 MagicSlides 易於使用，無需任何技術知識。 它是快速創建專業簡報的絕佳工具。

網站： magicslides.app

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