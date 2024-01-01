替代項 - Magai

SmythOS

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SmythOS 正在徹底改變企業使用人工智慧的方式。我們開創性的人工智慧作業系統是同類產品中的第一個，它連接了專門的人工智慧代理網絡，使它們能夠完美和諧地協同工作。與整體人工智慧不同，這種協調方法可以實現更複雜、更具適應性的解決方案，從而推動超高性能，並使企業能夠在競爭格局中實現前所未有的效率和創新。 協調AI是SmythOS的核心。它將孤立的人工智慧工具轉變為一個有凝聚力的網絡，自動化各個業務領域的複雜工作流程。這種協同作用放大了成果，使人工智慧不僅是一種工具，而且是一種策略合作夥伴。 借助 SmythOS，我們讓這個未來變得簡單、便利且強大，為企業提供在競爭激烈的世界中蓬勃發展所需的工...