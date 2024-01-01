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Luminance是專為法律產業設計的人工智慧平台。該工具利用專有的法律大語言模型 (LLM) 來自動創建、協商和分析合約。 Luminance 平台由世界領先的人工智慧專家團隊開發並經過執業律師驗證，為任何法律團隊提供值得信賴的支援系統。 其主要功能是透過管理日常法律任務來提高效率，使法律專業人員能夠專注於其工作中更複雜和更具策略性的方面。 與更廣泛的人工智慧解決方案不同，Luminance 提供針對法律行業的需求和要求量身定制的「法律級」人工智慧。其全面的功能及其包含的法律細節對於尋求透過數位化和自動化實現合約管理流程現代化的團隊來說非常有價值。

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