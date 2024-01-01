替代項 - LumApps
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Connecteam
connecteam.com
使用一種解決方案管理您的員工。 使用 Connecteam 的一體化公司應用程式來溝通、管理和培訓非辦公桌員工。易於使用、易於自訂、易於擴充。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一個基於 Web 的協作平台，與 Microsoft Office 整合。 SharePoint 於 2001 年推出，主要以文件管理和儲存系統出售，但該產品具有高度可配置性，且其使用情況在不同組織之間存在很大差異。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。透過 Podbean，您可以獲得整套服務 - 可靠的播客託管、無限的儲存和頻寬、促銷工具、播客廣告和優質內容。超過 18 萬人選擇 Podbean 來創造他們精彩的播客。立即免費試用。
WorkJam
workjam.com
對齊前線。事實證明，最完整的前線數位化工作場所可以為您的組織帶來突破性成果。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Legion
legion.co
Legion 業界領先的勞動力管理平台可同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。
Beekeeper
beekeeper.io
第一線員工的必備平台 適合行動員工的行動平台。更好地溝通。協調得更快。完成更多工作。
Speakap
speakap.com
您的集中式內部通訊中心，用於在最重要的時候連接、培訓和吸引分散的員工。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
Jostle
jostle.us
Jostle基於雲端的簡單內部網路解決方案；提高員工敬業度和內部溝通的下一代內部網路。
Process Street
process.st
適合企業的清單和工作流程軟體。在幾秒鐘內建立重複流程和標準操作程序。免費開始。
Zello
zello.com
一體化商業通訊解決方案，連結全球 1.5 億用戶。為您的員工提供即時、可重播的語音。
Tixio
tixio.io
使用自訂工作區加快團隊合作。新增儀表板、wiki、檔案等！透過任務管理和團隊對話簡化工作流程。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個員工敬業度、協調性和生產力提昇平台。透過 Assembly，您的團隊和/或公司將提高認可度，這有助於吸引、留住和激勵團隊成員。
Motivosity
motivosity.com
有史以來最靈活的定價結構。中小型企業負擔得起，適合任何規模的公司。受到成千上萬用戶的信賴。立即取得免費演示！
Haiilo
haiilo.com
讓您的變革和您的員工參與其中。每週 10 分鐘，在團隊中找到並啟動員工敬業度觸發器，以實現成功轉型。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Convo
convo.com
Convo 是一款一體化團隊協作和溝通工具。它很簡單，並提供協作快節奏團隊吞吐量所需的一切。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很簡單。 Talkspirit 透過一體化協作平台簡化資訊共享、促進交流並簡化工作。