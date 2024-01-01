LowerEBill 是一項由人工智慧驅動的服務，可協助客戶根據歷史使用數據找到最合適的電力計劃。該平台與德克薩斯州超過 80% 的公用事業帳戶連接，在幾秒鐘內為用戶提供大致的每月電費預測。 LowerEBill 的技術之所以脫穎而出，是因為它不僅能夠提取歷史使用數據，還能根據使用模式、分級費率以及細則中發現的各種計劃的其他詳細方面對未來成本進行建模。 該服務提供了從3,000 多個計劃中輕鬆比較和選擇的功能，包括來自零售能源提供者(REP) 和能源經紀人的選項，以及固定費率、可變費率和預付費計劃等各種類型。 該平台因其易於使用的介面和效率而受到讚譽，其功能可以在選擇能源計劃時進行公平比較和明智的決策。 據報道，LowerEBill 是購買能源計畫的無壓力解決方案，對於希望有效管理電力計畫的德州居民來說是一個值得推薦的工具。

網站： lowerebill.com

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