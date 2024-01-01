替代項 - Looppanel
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可協助您在一個地方儲存、分析和協作進行使用者研究，從而輕鬆查看模式、發現客戶見解並決定下一步該做什麼。我們的客戶包括波士頓顧問集團、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客戶為中心的產品管理平台。加速創新，創造可增加收入並提高生產力的產品。
Maze
maze.co
很棒的產品建立在良好的習慣之上。 使產品發現持續不斷。利用整個團隊可以收集、使用和採取行動的使用者洞察來驗證整體和日常產品決策。
Canny
canny.io
Canny 可協助您收集和組織功能請求，以便更好地了解客戶需求並確定路線圖的優先順序。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是產品管理軟體，幫助產品經理制定產品策略。輕鬆管理團隊、客戶和路線圖。免費試用！
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
Notably
notably.ai
更快地從客戶資料中獲取洞察。 透過 Notously 的人工智慧平台，立即從研究數據中發現見解。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
NEXT
nextapp.co
NEXT 是一個由人工智慧驅動的產品發現平台，可將客戶互動轉化為產品洞察。 NEXT 收集客戶互動，準確理解這些互動，並提供基於證據的見解，團隊使用這些見解來驗證日常產品決策和整體想法。結果？ - 打造更好的產品。 - 加快產品適應市場的時間。 - 開發成本減少高達 50% Deloitte、Autodesk、Bosch 和數百家其他組織使用 NEXT 讓客戶參與每一個決策。 欲了解更多信息，請訪問 www.nextapp.co
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使產品公司能夠更快地進行更深入的用戶研究該產品允許產品團隊在參與者使用目標Web/應用程式/原型時透過視訊、音訊和螢幕共享收集見解透過UserStudy 的參與者小組可以快速招募參與者，以便團隊可以專注於產生見解
Olvy
olvy.co
您的人工智慧驅動的變更日誌。 通知您的用戶有關產品更新的信息，而無需每週花費數小時編寫版本。 透過漂亮且有效的變更日誌獨立頁面和應用程式內小部件宣布新功能。
Savio
savio.io
根據客戶回饋建立合適的產品。追蹤和組織功能請求以做出數據驅動的產品決策。
Screeb
screeb.app
Screeb 是一個以產品為主導的使用者研究平台，可幫助產品團隊透過更了解使用者來建立更好的產品。產品分析、應用程式內調查、社群、網路和行動 SDK...Screeb 是一個功能齊全的平台，可提高您的成長、採用率和保留率。
IdeaPlan
ideaplan.io
快速收集客戶回饋。推出令人驚豔的產品。企業家、新創團隊和產品經理使用 IdeaPlan 的產品管理作業系統來眾包、確定優先順序並推出客戶喜愛的功能。
Featurebase
featurebase.app
建立可自訂的回饋板和小部件，以輕鬆捕獲所有使用者回饋、功能請求和錯誤報告。分析回饋，透過功能投票確定開發優先級，並透過公共產品路線圖和變更日誌讓客戶了解情況。
UserBit
userbit.com
UserBit 是一個一體化平台，供使用者體驗自由工作者和設計機構管理和交付他們的研究工作。 輕鬆組織：將所有客戶的資料安全地保存在單獨的工作區中。 UserBit 的研究資料庫提供參與者、訪談和調查管理以及 50 多種語言的視訊和音訊轉錄。 深入研究資料：使用 UserBit 強大的分析工具解壓縮原始定性資料。利用標記、頻率分析和相關性分析來創造引人注目的使用者體驗。 與客戶無縫互動：UserBit 的專用客戶入口網站可讓您有效傳達見解。您還可以分享詳細的設計交付成果，例如案例研究報告、使用者角色、旅程地圖、使用者流程等。無論是單打獨鬥還是與團隊合作，UserBit 都能協助您將客戶資...
Condens
condens.io
Condens 是一款軟體工具，可讓儲存、分析和分享使用者研究資料變得更容易、更快、更愉快。由於特別注重易用性和快速入門，您可以在幾分鐘內開始使用 Condens。主要優點包括： • 更快地從原始資料獲得見解• 與同事合作進行定性資料分析• 輕鬆線上分享研究成果• 建立使用者體驗研究儲存庫主要功能： • 自動轉錄、影片剪輯和精彩片段• 人工智慧輔助標記• 透過親和力群聚組織證據 • 建立和管理您的參與者小組 • 專用的利害關係人儲存庫，供同事尋找過去的研究
Chisel
chisellabs.com
傳統的路線圖工具已被破壞。鑿子是一種現代解決方案。與其他路線圖平台不同，Chisel 將回饋融入產品開發生命週期的各個方面，並為您提供更多內建回饋收集工具、更好的回饋合成以及所有工作流程中的直接連接和可見性。憑藉強大的人工智慧，Chisel 可以在不到 30 秒的時間內將數百個想法轉變為完全實現的 PRD。這就是Chisel在G2上排名如此之高的原因。請造訪我們的網站以取得演示，並了解 Chisel 如何幫助您的現代產品團隊。
User Evaluation
userevaluation.com
使用者評估是一個人工智慧驅動的平台，專注於提供深入的見解和分析，以增強產品設計和客戶理解。 它提供了一套用於客戶研究和洞察生成的工具。該平台使用人工智慧，可以直接從您的內容中快速創建洞察。 它非常適合多模式數據，提供以各種語言轉錄和分析音訊和視訊檔案格式以及文字和 CSV 檔案的能力。 該平台採用人工智慧驅動的標籤來識別模式，進行情緒分析來了解客戶的情緒，並利用 GPT-4 等先進的人工智慧模型來提供服務。 值得注意的工具包括可以分析數據並按需提供圖表和流程圖的人工智慧聊天，以及使用人工智慧快速產生研究文件的報告和簡報產生器。 其他功能包括用於輕鬆導航見解的高級音訊/視訊播放器、用於...
CoNote
conote.ai
當您與團隊合作時，CoNote 會轉錄、分析和組織您的定性研究。
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra 平台提供專為洞察驅動型企業設計的功能和優勢，包括： - 所有客戶音頻和視頻的單一事實來源- 上傳和同步來自任何來源的大型視頻文件- 強大的研究和洞察存儲庫- 所有上傳文件的自動轉錄 -對所有數據、文字記錄和分析進行直觀搜索 - 為專業研究人員提供強大的分析工具 - 自動生成視頻集錦 - 符合 GDPR
Great Question
greatquestion.co
Great Question 是 Canva、Drift 和 Brex 等一流團隊的使用者體驗研究中心。招募研究參與者，進行使用者訪談、調查和焦點小組，並透過全球激勵措施表示感謝。然後在中央儲存庫中儲存、分析和分享您的所有見解、亮點、錄影、錄音和文字記錄。