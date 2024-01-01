Loop Email

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使用 WebCatalog Desktop 上「Loop Email」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Loop Email 是一個簡單但功能強大的團隊收件匣。它是根據電子郵件用戶端的熟悉程度構建的，因此對於任何習慣於透過電子郵件處理客戶訊息的團隊來說，它都可以輕鬆設定和使用。當您花費一半的時間閱讀電子郵件，而另一半的時間在平台之間切換以向您的團隊告知所述電子郵件時，很難提高工作效率。您需要一個應用程式來幫助您更快地行動並使所有事情和每個人都在同一頁上。這是循環。它簡化了您收到的所有工作通訊並將其組織到一個收件匣中，並為您和您的團隊提供了訂單、控制和焦點。借助 Loop，不會錯過任何訊息，您的團隊可以分配所有權、討論客戶電子郵件、交換文件、自動化工作流程以及輕鬆管理共享收件匣。為什麼不今天嘗試呢？
目錄:
Productivity
幫助台軟體

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