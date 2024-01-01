替代項 - Logicbroker

Syncee

syncee.co

Syncee 是一個全球 B2B 直銷和批發平台，旨在幫助零售商和供應商建立聯繫。 Syncee Marketplace 上有數以百萬計的各種類別的可立即銷售、高利潤的產品。來自美國/加拿大/歐盟/英國/澳洲等地的供應商為其產品提供快速運輸。 Syncee 擁有適合大大小小的線上零售企業的所有工具，可幫助他們的商店更上一層樓。使用該平台的其他解決方案，Syncee DataFeed Manager 商家可以使用 CSV、XML、XLS(X)、JSON 和 TXT 等格式的產品資料來源檔案將產品上傳到其線上商店。 Syncee 提供自動產品資料上傳、更新和訂單資料同步的解決方案。