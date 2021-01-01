替代項 - Localo
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美國公司，總部位於舊金山，提供網站建置和託管的軟體即服務。他們的線上視覺化編輯器平台允許用戶設計、建立和啟動網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。使用者可以添加社交插件、電子商務、線上行銷、聯絡方式使用各種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇新增至其網站。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
Plasmic
plasmic.app
您的技術堆疊的視覺建構器。創建令人驚嘆的視覺內容和頁面，將無程式碼無縫整合到您的程式碼庫中。解鎖您的團隊並快速出貨。
Duda
duda.co
使用 Duda 專業網站建立器大規模建立和銷售高轉換率網站。開始免費試用。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Builder.io
builder.io
直觀地建立您的技術堆疊。使用元件拖放以在框架內建立頁面和部分。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Brizy Cloud
brizy.cloud
為您的企業或客戶創建高轉換率的銷售登陸頁面、潛在客戶開發和行銷登陸頁面的最簡單方法。
Swipe Pages
swipepages.com
使用行動優先 AMP 登陸頁面捕捉更多潛在客戶並提高轉換率。功能豐富的登陸頁面建立器受到 7500 多名行銷人員的信賴。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
Dorik
dorik.com
無需程式碼即可建立美麗的網站！靈活且易於使用的 nocode 網站建立器，具有 130 多個 UI 元件和漂亮的模板。節省建立下一個網站的時間和金錢。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Instapage
instapage.com
透過唯一旨在大規模創建、個人化和優化點擊後著陸頁的著陸頁平台，將您的廣告點擊轉換為轉換。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
Taplink
taplink.at
Taplink 可協助您在 10 分鐘內為您的企業在 Instagram 上建立一個高轉換率的登陸頁面。使用多種行銷功能來增加銷售額
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的績效，行銷不應該變得複雜。透過一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。
Ontraport
ontraport.com
使用 Ontraport 自動化、連接和優化您的行銷 — Ontraport 是一款旨在開啟您的業務的 CRM 和行銷平台。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Benchmark
benchmarkemail.com
電子郵件行銷服務可吸引訂閱者、培養潛在客戶、發送精美且回應迅速的電子郵件並追蹤結果。
LightFunnels
lightfunnels.com
因為您值得擁有更好的漏斗平台！美麗而快速的漏斗可以幫助您銷售產品並將訪客變成買家。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。透過 VBOUT，您可以： - 從一處管理您的所有社交媒體。 - 透過創建和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 - 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 - 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 - 培育從點擊到關閉的銷售線索 - 甚至更多。 - 輕鬆成長和維護您的受眾群體清單。 - 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動...
Phonesites
phonesites.com
將更多訪客轉變為顧客。 只需 10 分鐘即可輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出視窗和數位名片。從您的手機就可以了！
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 讓行銷人員可以輕鬆建立登陸頁面和競賽、追蹤銷售線索、發送電子郵件等。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
BlueCamroo
bluecamroo.com
基於 Web 的銷售線索管理、CRM、專案管理、時間追蹤、計費和支援票務。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
OptimizePress
optimizepress.com
完整的 WordPress 行銷工具套件 用於在 WordPress 網站上獲得更多潛在客戶和銷售的一體化平台 停止將解決方案捆綁在一起，開始使用專為創作者、企業家和數位行銷人員設計的單一平台來建立一個獲得更多潛在客戶和銷售的網站
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一個易於使用的網頁設計平台，允許即時在線上發布。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市場上最強大的登陸頁面創建器，創建極其快速且優化的頁面，轉換您的訪客並發展您的業務。
Mobiz
app.mobiz.co
透過直接發送到客戶手中的動態、高轉換率登陸頁面來增強您的簡訊行銷。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
簡單的登陸頁面產生器。 Unicorn Platform 是一個適用於新創公司、行動應用程式和 SaaS 的拖放網站和部落格建立器。 100% 無代碼。零技能要求。
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您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
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多合一行銷平台。 從一個強大的地方即可規劃、執行、規劃和優化您的整個行銷策略。
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最簡單的電子郵件行銷和自動化軟體。 Moosend 是最簡單、最現代的解決方案，可提供電子郵件行銷和自動化體驗，從而推動真正的收入成長。
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加入數以千計的財富 500 強品牌、廣告公司和小型企業的行列，使用 ShortStack 打造客製化的互動行銷活動。 創建可自訂的競賽、抽獎、測驗、主題標籤贈品、評論參加競賽、登陸頁面、彈出視窗等。
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專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
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WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
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tierpeak.com
中小型企業的一體化銷售和行銷平台。中小型企業的一體化行銷和銷售平台。
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squidvision.com
SquidVision 讓 SaaS 公司能夠利用熱圖中的收入歸因來釋放其登陸頁面的真正潛力。我們的收入熱圖提供了用戶行為、互動和轉換點的可視化表示。透過我們的收入歸因功能，您可以準確量化每個頁面、按鈕和連結產生的收入，從而獲得競爭優勢並為您的業務帶來實際的成果。這使您可以查看哪些登陸頁面產生了最多的收入，查看哪些號召性用語正在執行或表現不佳，哪些部落格文章正在增加收入等等。
smoove
smoove.io
Smoove 是一個 SAAS 行銷自動化平台，可讓企業培養、維護和加強與所有客戶（無論是現有客戶還是潛在客戶）的聯繫。
RevSites
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RevSites 是一個登陸頁面建立器，可以輕鬆完成傳統網站無法完成的任務。 與您的受眾互動，收集潛在客戶，將瀏覽者轉變為買家並增加您的收入。
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ResponsiveAds™ 是領先的互動驅動型創意自動化廣告技術，可供品牌、代理商和發布商製作、交付和優化適應任何尺寸、形狀或變體的高影響力 HTML5 廣告。我們簡化了富媒體廣告大小的調整。 ——從而加速收入提升。
Project Broadcast
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Project Broadcast 是一個強大且經濟高效的文字行銷平台，旨在使企業能夠創建和管理行銷點滴活動，同時透過 SMS 訊息接觸其客戶群。 Project Broadcast 具有聊天、廣播訊息、活動、登陸頁面、關鍵字等功能，是滿足強大且經濟實惠的文字行銷需求的首選平台。
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以輕鬆地抽出比賽、贈品或抽獎的獲勝者，創建漂亮的登陸頁面，創建活動註冊頁面，在活動期間展示比賽，從社交網絡中挑選獲勝者。