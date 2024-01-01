替代項 - Localize

Tolgee

tolgee.io

開源開發人員和翻譯人員友好的基於網路的在地化平台，使用戶可以直接在他們開發的應用程式中進行翻譯。使用 Tolgee SDK，您只需在您開發的應用程式中透過 ALT + 點擊文字即可翻譯文字。不再需要在來源中尋找金鑰，不再需要編輯本地化文件，也不再需要為譯者匯出資料。所有不準確翻譯背後的核心原因是缺乏上下文。上傳螢幕截圖以提供上下文從未如此簡單。使用 Tolgee Chrome 外掛程式可以在上下文編輯視圖中自動產生螢幕截圖。我們嘗試用不同的方法重塑軟體在地化的流程，旨在節省每個參與在地化流程的人的時間和精力。