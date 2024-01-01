替代項 - LoadFocus
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美國公司，總部位於舊金山，提供網站建置和託管的軟體即服務。他們的線上視覺化編輯器平台允許用戶設計、建立和啟動網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一種視覺化程式語言和應用程式平台即服務，由 Bubble Group 開發，使非技術人員無需鍵入程式碼即可建立 Web 應用程式。相反，使用者透過將元素拖放到畫布上並定義工作流程來控制邏輯來繪製介面。 Bubble 的願景是讓手工編碼在很大程度上變得過時。雖然它是可視化的，但它確實需要一些學習，並且可以用來創建比面向模板的Web 應用程式建構器（例如Wix）更進階的功能。它在學校中用於教育目的，並被其他組織用於商業目的。Bubble 提供 API 整合、模板和插件。該平台隨後還在 Bubble 生態系統內構建的模板、插件和服務中引入了新的利基提供者。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。Netlify 客戶包括Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、Nike、思科、Atlassian、LiveChat、聯合利華、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pel...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端開發人員體驗和最高最終使用者效能的 Web 專案。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在雲端中建置、保護和運行網站和應用程式所需的唯一網站寄存控制面板！取得 Plesk 託管平台！
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Contentful
contentful.com
利用現代內容平台更快啟動。 這是管理內容最簡單、最快的方法：整合您的工具。跨通路發布。使用我們行業領先的應用程式框架解鎖您的團隊。
Cloudways
cloudways.com
專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是一個 WebOps 平台，團隊可以在其中建立、託管和管理他們的網站。 Pantheon 提供您的企業在數位速度和敏捷性方面所需的一切。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是一個統一的內容平台，可讓您的團隊即時協作，跨通路建立引人入勝的數位體驗。
BlackMesh
qodeinteractive.com
使用 Qode Interactive 設計的優質 WordPress 主題建立完美的網站。發現具有各種功能和自訂選項的令人驚嘆的設計。
Contentstack
contentstack.com
您想要的數位體驗無所不在 透過唯一由排名第一的無頭 CMS 支援的全自動可組合 DXP，將您的業務拓展到更多地方
Storyblok
storyblok.com
Storyblok 是無頭內容管理系統，讓 10 萬多名開發人員和內容團隊能夠在任何數位管道上創造更好的內容體驗。
Flywheel
getflywheel.com
一體化 WordPress 代理託管平台。 在一個管理客戶的 WordPress 網站，賺取經常性收入，並持續取悅他們。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
GridPane
gridpane.com
用於建立您自己的世界級 WordPress 託管和護理計劃服務的第一平台。免費開始！ 我們幫助嚴肅的 WordPress 機構和開發人員一勞永逸地解決他們的託管問題。
Agility CMS
agilitycms.com
連結的內容 使用 Headless CMS+ 和白手套服務解鎖您內容的聲音。
20i
20i.com
在超快、高效能的經銷商託管、WordPress 託管和託管雲端託管上部署您的所有網站/應用程式。 24x7 專家支援。
Ycode
ycode.com
為設計師和機構提供的視覺開發平台。 將想法轉化為動態和資料庫驅動的網站。直觀地建立和設計美觀、響應靈敏的 Web 項目，而不會影響您的願景。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh 是敏捷團隊的端到端 Web 平台。建立、發展和擴展您的網站群—基礎設施管理投資為零。獲得託管、CI/CD、自動更新、全球 24x7 支援。以及更多。
Edgio
edg.io
亞秒動態網站的基礎設施。開發、部署、預覽、實驗、監控和運行您的前端 - 1 分鐘內免費部署。 以前的 Layer0
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是現代商業的雲端平台，為全球品牌提供安全性、可擴展性、效能和自動化。 Webscale SaaS 平台利用自動化和 DevOps 協定來簡化多雲環境中基礎架構的部署、管理和維護，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 為十二個國家和八家財富1000 強企業的數千個B2C、B2B 和B2E 電子商務店面提供支持，並在加利福尼亞州聖克拉拉、科羅拉多州博爾德、德克薩斯州聖安東尼奧、印度班加羅爾和英國倫敦設有辦事處。
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox被稱為「中國的Netlify和Heroku」。 21YunBox使來自世界各地的團隊能夠合法地將他們最好的作品交付到中國。 21YunBox Edge 確保您的網站在中國擁有極快的速度。全世界的開發者都喜歡 21YunBox，因為我們讓他們能夠在中國使用他們喜愛和信任的工具。例如，流行的無頭 CMS（如 Sanity、Contentful、DatoCMS、DatoCMS、WordPress 和 Shopify）在中國無法使用。但有了 21YunBox，他們就能做到。與西方的 Netlify 和 Vercel 一樣，21YunBox 為您提供在中國部署和託管 Jamstack 網...
Jahia
jahia.com
Jahia 是 CMS 和 DXP 領導者，幫助世界各地的組織創建現代網站和入口網站。 Jahia 在多站點和多語言環境中蓬勃發展。內容管理應該更簡單，客戶資料應該有助於建立強大的個人化和 AB 測試。 Jahia 具有 400 多個無程式碼集成，非常適合您的堆疊。
amazee.io
amazee.io
amazee.io 為工程團隊提供應用程式交付和託管平台，以更有效地部署應用程式。以開發人員為中心的開源平台簡化了開發人員的生活和工作，最大限度地減少了管理基礎設施或營運的壓力。 amazee.io 支援組織加速雲端和容器的採用，並為開發團隊提供易於管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方運行，並提供 24/7/365 的專門支援。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一個數位體驗平台 (DXP)，可協助數位代理商建立和管理使用者至上的體驗，例如線上課程、市場、會員網站和客戶入口網站。
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent 是一款無頭 CMS，為行銷人員提供易於使用的內容管理工具，同時讓開發人員能夠專注於建立線上體驗。